Du Mauad: pra chegar embalado...

Noroeste precisa vencer o Atlético Monte Azul...



Amanhã teremos a última rodada da fase de classificação da Copa Paulista 2025. Com todos os jogos acontecendo no mesmo horário (às 15h), o Noroeste recebe o Atlético Monte Azul, no Alfredo de Castilho, precisando de apenas um empate pra avançar pras 8ªs de final da competição. Depois da boa vitória sobre o Linense no sábado passado, lá no Gilbertão, a expectativa é que o alvirrubro repita a boa atuação e confirme a sua ida pro mata-mata. Com 8 pontos conquistados e ocupando a 4ª colocação (os 4 melhores do grupo se classificam), o Norusca só perde a vaga se for derrotado pelo AMA em casa e o Linense conquistar uma improvável vitória (fora de casa) contra o Grêmio Prudente. Além disso ainda precisa ser ultrapassado no saldo de gols (o Noroeste tem menos 2 e o Linense menos 5). Muito difícil. A tendência é o técnico Pereira manter praticamente o mesmo time que venceu em Lins, com a única mudança sendo a saída do 3º zagueiro pra entrada de um meia ou um centroavante. O provável Norusca: Jeferson, Wesley, Wellington, Joanderson e Maia; Wendel Lessa, Igor, Cauã e John Everson (Caio Mancha); Artur e Orlando Júnior. É vencer pra chegar embalado...



