Du Mauad: pra chegar embalado...

Amanhã teremos a última rodada da fase de classificação da Copa Paulista 2025. Com todos os jogos acontecendo no mesmo horário (às 15h), o Noroeste recebe o Atlético Monte Azul, no Alfredo de Castilho, precisando de apenas um empate pra avançar pras 8ªs de final da competição. Depois da boa vitória sobre o Linense no sábado passado, lá no Gilbertão, a expectativa é que o alvirrubro repita a boa atuação e confirme a sua ida pro mata-mata. Com 8 pontos conquistados e ocupando a 4ª colocação (os 4 melhores do grupo se classificam), o Norusca só perde a vaga se for derrotado pelo AMA em casa e o Linense conquistar uma improvável vitória (fora de casa) contra o Grêmio Prudente. Além disso ainda precisa ser ultrapassado no saldo de gols (o Noroeste tem menos 2 e o Linense menos 5). Muito difícil. A tendência é o técnico Pereira manter praticamente o mesmo time que venceu em Lins, com a única mudança sendo a saída do 3º zagueiro pra entrada de um meia ou um centroavante. O provável Norusca: Jeferson, Wesley, Wellington, Joanderson e Maia; Wendel Lessa, Igor, Cauã e John Everson (Caio Mancha); Artur e Orlando Júnior. É vencer pra chegar embalado...
Em função do Grupo 1 da Copa Paulista contar com apenas 5 times, enquanto os outros 3 possuem 6 equipes, os 16 classificados pras 8ªs de final serão emparelhados pelo aproveitamento. O time com a melhor campanha enfrentará o 16º, o 2º pega o 15º e assim sucessivamente. O Noroeste caso vença o Atlético Monte Azul, terminará a fase de classificação com 45,8% de aproveitamento (11 pontos conquistados em 24 possíveis). Sendo assim, o Norusca ficaria na frente do Araçatuba (o 4º do seu grupo) e de todos os times que se classificarem com 13 pontos ou menos nos outros 3 grupos...
A tendência é que apenas 4 times tenham um aproveitamento abaixo dos 45% (o Araçatuba e os 4ºs colocados de cada grupo), o que deixará o alvirrubro com a 12ª melhor campanha e teria o seu confronto contra o 5º melhor aproveitamento geral. As 5 melhores campanhas: XV de Piracicaba (77% de aproveitamento), São José (70%), Primavera (66%), Monte Azul (66%) e Comercial (62%). Boas chances do Noroeste enfrentar o Comercial ou o próprio adversário de amanhã nas 8ªs e decidindo fora de casa a vaga pras 4ªs de final...
Decisão na Base do Norusca...
Amanhã é dia de decisão também pra base do Norusca no Campeonato Paulista. Tanto o Sub-15 como o Sub-17 vão pra última rodada com chances de classificação jogando fora de casa. O time Sub-15, comandado pelo técnico Marcelo Santos, encara o Atlético Guaratinguetá. Vice-líder de seu grupo, com 7 pontos (mesma pontuação do adversário), o time bauruense garante a vaga com o empate. Já o Sub-17, treinado por Halisson Santos, enfrenta um Corinthians que, apesar de líder com 9 pontos, perdeu nas duas últimas rodadas. A equipe noroestina está em 3º lugar (7 pontos) e precisa vencer pra não depender de outros resultados...
Perder 2 pênaltis no mesmo jogo não é o mais inusitado...
Não é normal perder 2 pênaltis em um mesmo jogo. Ainda mais em jogo de mata-mata da Libertadores. O colombiano Edwin Cardona (camisa 10 do Atlético Nacional) conseguiu a “proeza” no empate em 0 a 0 com o São Paulo. Embora essa situação seja difícil de ver no futebol, algo mais inusitado ainda chama atenção na vida do Cardona: ele foi pai de sua 1ª filha quando tinha apenas 11 anos. Sim, pai aos 11 anos de idade! Hoje aos 32, ele festejou neste ano o aniversário de 21 anos de Ana Cardona. Sua esposa, Carolina Castaño, tinha 14 anos na ocasião. Os dois seguem juntos e têm outros dois filhos. Inacreditável...
O SALVE de hoje vai pro Airton Brumatti, torcedor fanático do Norusca e que acompanha sempre a nossa Coluna. Um grande abraço pro Airton, pra sua esposa Vilma, pro filho Vitor, pra nora Fernanda e pros netos Felipe e Alice. Todos na torcida por uma vitória noroestina amanhã.
