Palmeiras goleia Universitario-PER e encaminha vaga às quartas

O Palmeiras encaminhou a vaga às quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (14). No Monumental de Lima, no Peru, o Verdão venceu o Universitario-PER, por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas do torneio continental. Gustavo Gómez (de pênalti), Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses.

A vitória mantém o Palmeiras com 100% de aproveitamento na competição depois de avançar ao mata-mata como dono da melhor campanha geral. A equipe de Abel Ferreira, ainda, derrubou a invencibilidade de 12 jogos do Universitario na temporada.

Com este resultado, o Verdão abre vantagem para a decisão das oitavas de final. Palmeiras e Universitario voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30, no gramado do Allianz Parque, em São Paulo. Quem avançar, enfrenta Libertad ou River Plate nas quartas de final.