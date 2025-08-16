Para arrasar no trabalho

Hoje vamos falar sobre consultoria corporativa. Escolher o "look nosso de cada dia" não é uma tarefa fácil, principalmente quando não temos as peças certas e adequadas.

Antes de se vestir para o trabalho, pergunte a si mesma qual é a imagem que você quer passar naquele determinado dia; com quais clientes você irá se encontrar/reunir e lembre-se se haverá reuniões importantes ou atendimentos mais casuais. Portanto, você precisará de conforto, elegância ou modernidade?

Na frente do espelho, comece sempre pela parte de baixo (calça ou saia). É ela que guiará seu look. Depois, escolha a parte de cima. Em seguida, a terceira peça (sempre que puder acrescentá-la em seu look de trabalho). E, por fim, aposte nos acessórios. Veja o "manual" que eu preparei com carinho sobre looks para o trabalho.