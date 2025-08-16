Para arrasar no trabalho

Hoje vamos falar sobre consultoria corporativa. Escolher o "look nosso de cada dia" não é uma tarefa fácil, principalmente quando não temos as peças certas e adequadas.
Antes de se vestir para o trabalho, pergunte a si mesma qual é a imagem que você quer passar naquele determinado dia; com quais clientes você irá se encontrar/reunir e lembre-se se haverá reuniões importantes ou atendimentos mais casuais. Portanto, você precisará de conforto, elegância ou modernidade?
Na frente do espelho, comece sempre pela parte de baixo (calça ou saia). É ela que guiará seu look. Depois, escolha a parte de cima. Em seguida, a terceira peça (sempre que puder acrescentá-la em seu look de trabalho). E, por fim, aposte nos acessórios. Veja o "manual" que eu preparei com carinho sobre looks para o trabalho.
Terceira peça
O uso da chamada terceira peça pode fazer um verdadeiro milagre na sua produção, deixando-a muito mais moderna e criativa. Ela é peça fundamental em seu guarda-roupa, pois é capaz de fazer o seu visual muito mais interessante.
Pode ser um blazer azul cobalto combinado com um jeans escuro e uma "t-shirt cool", em uma sexta-feira casual, por exemplo.
Que tal um tricô marfim por cima de uma camisa branca com uma calça de suede em tom terroso? É ideal para uma terça-feira aconchegante.
Use um echarpe por cima de um pretinho básico com um cinto-faixa por cima para esticar uma noitada depois do trabalho, ou um maxi-colar combinado com uma blusa fluida e uma saia-lápis em uma "segundona brava".
Cores
Entender o círculo cromático garante a produção de looks criativos e interessantes. Em resumo, as cores podem ser complementares (opostas ao círculo cromático) ou análogas (situadas lado a lado no círculo cromático).
Uma combinação perfeita para o ambiente de trabalho é o azul marinho com tons terrosos (o azul é a cor complementar do laranja). Essa combinação garante ousadia e criatividade ao look, sem perder a elegância que o ambiente de trabalho exige.
Maquiagem
Quando usada de forma adequada, ela é considerada uma ferramenta para melhorar a aparência, subir na carreira, influenciar decisões na empresa e até aumentar a probabilidade de conseguir um emprego.
O que não pode faltar no guarda-roupa de uma profissional
Blazer em tom neutro (azul marinho, preto, branco ou off white);
Calça alfaiataria preta;
Camisa branca;
Acessórios que criam focos de atenção, como colares, brincos e echarpes;
Blusa fluída em tom neutro e decote V;
Calça jeans que vista bem (se a empresa for formal, não tem necessidade);
Cinto-faixa preto;
Scarpin preto;
Saia-lápis preta;
Suéter em tom neutro;
Quer mais uma dica? Aposte nesses itens, que além de adequados para o trabalho são extremamente versáteis! O blazer, por exemplo, será uma ótima pedida para um fim de semana, ao combiná-lo com um shorts jeans t-shirt cool tênis casual.
Ah, e lembre-se: seja você e divirta-se ao escolher seu look! Não tenha medo de cometer erros. Errar faz parte do processo de aprendizado e autoconhecimento. Ao escolher o que vestir, erre, erre de novo, até que volte um sorriso seu para você mesma.