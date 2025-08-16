Inflação x Taxa de juros

A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,26% em julho, atingindo 5,23% no acumulado de 12 meses. Diante deste cenário, os juros cairão? Atualmente a taxa básica está em 15% ao ano e há um elemento crucial que impede a queda nos juros: a política fiscal frouxa praticada pelo atual governo federal. A dívida pública tem aumentado e neste cenário os investidores, para serem estimulados a financiar o governo, comprando os títulos públicos, exigem taxa de juros mais elevada, ou seja, querem uma compensação financeira pelo risco que estão assumindo (risco de calote). Ainda há que se considerar os conflitos geopolíticos e as tarifas americanas. Mesmo que a inflação esteja mais comportada, a leitura é que a taxa de juros se mantenha elevada pelo menos até o fim do ano. A ver.

Inflação na Argentina

A inflação na Argentina foi de 1,9% em julho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O resultado veio em linha com a expectativa de economistas. O dado representa uma aceleração em relação aos 1,6% de junho. Enquanto isso, o índice acumulado em 12 meses até julho foi de 36,6%, abaixo dos 39,4% registrados no mês anterior.