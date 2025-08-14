15 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ALÇA INTERDITADA

Suéllen assina a ordem de serviço para obras no viaduto da 13

Por | Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
Suéllen com equipes da Secretaria de Infraestrutura e empresa autorizada
Suéllen com equipes da Secretaria de Infraestrutura e empresa autorizada

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) assinou nesta quinta-feira (14) a ordem de serviço para o início das obras do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, principal acesso entre o Centro e o Jardim Bela Vista. As obras serão executadas pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município.

A empresa deverá realizar os projetos executivos complementares e a execução das obras de recuperação estrutural. Os projetos complementares têm prazo de entrega em até 30 dias corridos, contados a partir do dia 24 de agosto, e em seguida são mais 150 dias corridos de prazo para execução das obras de recuperação estrutural do viaduto, incluindo a parte principal e a alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada desde 2019. Após o final das obras, a alça poderá ser reaberta para o trânsito de veículos.

Para a prefeita Suéllen Rosim, a assinatura da ordem de serviço representa um avanço importante para resolver um problema antigo de mobilidade urbana. “A alça do viaduto ficou por muitos anos interditada, superamos as questões burocráticas com a licitação e agora pudemos assinar a ordem de serviço. A empresa terá os primeiros 40 dias para mobilizar as equipes e depois começam as obras, nossa perspectiva é que no primeiro semestre do ano que vem a empresa possa entregar o serviço e tenhamos um viaduto mais seguro e com a alça de acesso liberada para uso dos veículos”, citou.

Participaram da assinatura da ordem de serviço o secretário interino de Infraestrutura, Etelvino Zacarias, servidores da pasta e representantes da empresa contratada.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários