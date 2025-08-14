Suéllen assina a ordem de serviço para obras no viaduto da 13

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) assinou nesta quinta-feira (14) a ordem de serviço para o início das obras do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, principal acesso entre o Centro e o Jardim Bela Vista. As obras serão executadas pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município.

A empresa deverá realizar os projetos executivos complementares e a execução das obras de recuperação estrutural. Os projetos complementares têm prazo de entrega em até 30 dias corridos, contados a partir do dia 24 de agosto, e em seguida são mais 150 dias corridos de prazo para execução das obras de recuperação estrutural do viaduto, incluindo a parte principal e a alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada desde 2019. Após o final das obras, a alça poderá ser reaberta para o trânsito de veículos.

Para a prefeita Suéllen Rosim, a assinatura da ordem de serviço representa um avanço importante para resolver um problema antigo de mobilidade urbana. “A alça do viaduto ficou por muitos anos interditada, superamos as questões burocráticas com a licitação e agora pudemos assinar a ordem de serviço. A empresa terá os primeiros 40 dias para mobilizar as equipes e depois começam as obras, nossa perspectiva é que no primeiro semestre do ano que vem a empresa possa entregar o serviço e tenhamos um viaduto mais seguro e com a alça de acesso liberada para uso dos veículos”, citou.