Corrida 96 Mais Saúde vem aí: inscrições estão no final

A avenida Getúlio Vargas, em Bauru, vai se transformar em pista de celebração ao esporte e à inclusão no próximo dia 24 de agosto, um domingo, com a Corrida 96 Mais Saúde. O evento, que tem apoio do JC/JCNET, vai reunir atletas, famílias e amantes da atividade física em um desafio para todos os níveis: 3 km de caminhada e 7 km de corrida, com largada às 7h.

Mais do que superar tempos e distâncias, a proposta é inspiradora: incentivar a prática esportiva e promover a conscientização sobre equidade, defendendo que todos tenham acesso a oportunidades e recursos de acordo com suas necessidades. A causa é nobre: a prova beneficiará a Afapab (Associação dos Familiares e Amigos dos Pais e Autistas de Bauru).

Kits e prêmios para animar ainda mais

Os inscritos na corrida receberão um kit recheado: camiseta, medalha, número de peito com chip, água e frutas. Na caminhada, o kit inclui camiseta, água e frutas. A premiação será generosa: R$ 1.500,00 para a maior equipe, R$ 1.000,00 para a segunda colocada e R$ 500,00 para a terceira. Os três primeiros colocados no geral também levarão para casa vouchers da Leroy Merlin (R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente).