Reduto de atletas, praça de Bauru está quase no escuro

Grupos de atletas amadores, praticantes de treino funcional e corrida de rua, treinam à noite quase no escuro, na Praça do Flamboyant, em Bauru. O espaço, localizado entre o Camélias e o Geisel, está com diversos postes ornamentais sem iluminação. Além de prejudicar a atividade física, a situação também gera sensação de insegurança.

A reportagem visitou o local, situado na rua Vítor Curvello de Ávila Santos, e encontrou apenas dois postes funcionando. A Secretaria de Infraestrutura (Obras) informou que os furtos nessa praça são recorrentes. Sem mencionar uma data, a pasta também acrescentou que está providenciando a compra do material para a execução dos serviços de iluminação.