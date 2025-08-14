14 de agosto de 2025
BREU

Reduto de atletas, praça de Bauru está quase no escuro

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Praça do Flamboyant, na região da avenida Jorge Zaiden
Praça do Flamboyant, na região da avenida Jorge Zaiden

Grupos de atletas amadores, praticantes de treino funcional e corrida de rua, treinam à noite quase no escuro, na Praça do Flamboyant, em Bauru. O espaço, localizado entre o Camélias e o Geisel, está com diversos postes ornamentais sem iluminação. Além de prejudicar a atividade física, a situação também gera sensação de insegurança.

A reportagem visitou o local, situado na rua Vítor Curvello de Ávila Santos, e encontrou apenas dois postes funcionando. A Secretaria de Infraestrutura (Obras) informou que os furtos nessa praça são recorrentes. Sem mencionar uma data, a pasta também acrescentou que está providenciando a compra do material para a execução dos serviços de iluminação.

Professor de corrida com aquecimento e treino de fortalecimento no escuro (foto: Bruno Freitas)
Professor de funcional aguardando alunos no escuro (foto: Bruno Freitas)
Outro ponto sem iluminação (foto: Bruno Freitas)
Área plana de terra completamente sem luz (foto: Bruno Freitas)
Comentários

