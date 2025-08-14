Sub-15 e Sub-17 ainda disputam vaga na última rodada

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Noroeste vão a campo com chances de classificação para a terceira fase, na última e decisiva rodada da segunda etapa do Campeonato Paulista, a ser disputada neste sábado (16), às 9h e às 10h, respectivamente, fora de casa.
O time Sub-15, comandado pelo técnico Marcelo Santos, mede forças, em confronto direto, com o Atlético Guaratinguetá, no Estádio Professor Dario Rodrigues Leite, na cidade do adversário. O time de Bauru é o vice-líder de seu grupo, com 7 pontos. A equipe obteve duas vitórias, duas derrotas e um empate — este último na última rodada, em 1 a 1 contra o Suzano, no sábado passado, no Alfredão. O Norusquinha marcou 14 gols e sofreu 10.
Já o Sub-17, treinado por Halisson Santos, enfrenta um Corinthians que, apesar de líder com 9 pontos, perdeu nas duas últimas rodadas. O duelo será no Estádio Alfredo Schürig, dentro do Parque São Jorge, em São Paulo. A equipe noroestina é a terceira colocada, atrás do próprio time alvinegro e do São José. A campanha dos bauruenses é de 7 pontos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas — uma delas no último sábado, por 3 a 0, contra o São José, em Bauru. O Sub-17 tem ataque com 4 gols marcados e sofreu 6.