ALI Rural do Sebrae-SP tem inscrições abertas na região

Produtores rurais e pecuaristas das regiões de Bauru, Lins e Jaú interessados em transformar pequenas e médias propriedades em negócios rentáveis e sustentáveis podem se inscrever no Programa ALI Rural do Sebrae-SP até 31 de agosto. A iniciativa é gratuita, com início em setembro e encerramento previsto para julho de 2026. As vagas são limitadas.
O programa oferece acompanhamento personalizado de um agente local de inovação que realiza visitas periódicas durante 11 meses para diagnosticar a situação do negócio, propor soluções adequadas à realidade rural, acompanhar sua implementação e medir os resultados, com foco no aumento do faturamento e na redução de custos.
Entre os benefícios estão a implantação de soluções inovadoras nas propriedades, melhoria de processos produtivos, qualificação de produtos e serviços voltados ao consumidor, avaliação da situação financeira, redução de despesas, aumento da produtividade e do faturamento, além da identificação de novas oportunidades de mercado, incluindo produtos e ferramentas para ampliar o negócio.
"O ALI Rural é uma grande oportunidade para o produtor que quer inovar de forma prática e acessível, sem perder a essência e a realidade do campo. No programa, cada participante recebe orientações específicas para o seu negócio, o que tem gerado resultados realmente expressivos para quem participa. É inovação que traz resultado e melhora a vida e o negócio de quem produz", explica o consultor de negócios do Sebrae-SP Marcelo Rondon Bezerra.
Podem participar pequenos produtores rurais e pecuaristas com CNPJ Rural ou CAF nas modalidades ME e EPP. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto pelo link. Interessados também podem procurar o escritório regional de Bauru, localizado na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia, ou entrar em contato pelo telefone (14) 3104-1742 ou 3104-1738. Nos demais municípios da região, basta procurar a unidade do Sebrae Aqui mais próxima.
SERVIÇO
Programa ALI Rural
Atendimento de setembro de 2025 a julho de 2026 para ME e EPP
Informações: Sebrae-SP em Bauru, Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia ou pelo telefone (14) 3104-1742 ou 3104-1738.
Inscrições até 31 de agosto pelo link https://forms.office.com/r/MU1h5YHJtX.