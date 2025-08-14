ALI Rural do Sebrae-SP tem inscrições abertas na região

Produtores rurais e pecuaristas das regiões de Bauru, Lins e Jaú interessados em transformar pequenas e médias propriedades em negócios rentáveis e sustentáveis podem se inscrever no Programa ALI Rural do Sebrae-SP até 31 de agosto. A iniciativa é gratuita, com início em setembro e encerramento previsto para julho de 2026. As vagas são limitadas.

O programa oferece acompanhamento personalizado de um agente local de inovação que realiza visitas periódicas durante 11 meses para diagnosticar a situação do negócio, propor soluções adequadas à realidade rural, acompanhar sua implementação e medir os resultados, com foco no aumento do faturamento e na redução de custos.

Entre os benefícios estão a implantação de soluções inovadoras nas propriedades, melhoria de processos produtivos, qualificação de produtos e serviços voltados ao consumidor, avaliação da situação financeira, redução de despesas, aumento da produtividade e do faturamento, além da identificação de novas oportunidades de mercado, incluindo produtos e ferramentas para ampliar o negócio.