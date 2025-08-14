14 de agosto de 2025
BAURU

Dia Internacional da Juventude é celebrado com escuta de jovens

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O evento, realizado no Museu Ferroviário
O evento, realizado no Museu Ferroviário

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu nesta terça-feira (12) um encontro especial em alusão ao Dia Internacional da Juventude. O evento, realizado no Museu Ferroviário, reuniu servidoras e servidores jovens para um momento de diálogo.

A iniciativa teve como objetivo ouvir as contribuições da juventude trabalhadora da assistência social sobre as propostas oriundas da Conferência Municipal da Juventude, que seguem agora para a consolidação do Plano Municipal da Juventude. Mais do que escutar, a pasta reafirmou o compromisso de incorporar a perspectiva dos jovens profissionais da assistência social na priorização dessas propostas, reconhecendo seu papel estratégico na formulação de políticas públicas.

O grupo participou de uma roda de conversa, onde foram debatidos temas como fortalecimento das políticas de juventude e promoção de espaços permanentes de participação.

Ao final, a escuta será sistematizada e integrada ao processo de elaboração do Plano Municipal da Juventude, garantindo que a voz dos trabalhadores jovens tenha impacto direto nas decisões e ações futuras.

