Sebrae-SP promove palestra gratuita sobre pontuação de crédito

O Sebrae-SP realiza no dia 21 de agosto um evento gratuito para empreendedores de pequenos negócios que desejam compreender de forma clara e prática como funciona o Score de Crédito e de que maneira essa pontuação influencia na aprovação de financiamentos. A ação contará com a participação do consultor e palestrante Leandro Trajano, especialista em finanças reconhecido nacionalmente. As vagas são limitadas e o formulário de inscrição está disponível no link.
O encontro será no Paschoalotto People Center, localizado na Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75, Jardim Estoril IV, a partir das 18h30. Durante a programação, os participantes terão acesso a orientações para organizar suas finanças e buscar crédito de forma mais segura e estratégica.
Programação:
18h30: Coffee break de boas-vindas e credenciamento
19h: Momento Sebrae com abertura e apresentação
20h: Palestra "Entenda o Score de Crédito" com Leandro Trajano
21h: Consulta de Score
SOBRE O PALESTRANTE
Leandro Trajano é administrador, palestrante e autor de seis livros sobre finanças. Com experiência internacional em nove países, já atendeu 500 famílias e diversas empresas, impactando milhares de pessoas por meio de eventos e participações na mídia. Sua abordagem combina conteúdo técnico e aplicabilidade prática, com cases reais e histórias do cotidiano.
SERVIÇO
Entenda o Score de Crédito
Data: 21 de agosto, a partir das 18h30 - Local: Paschoalotto People Center na Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75, Jardim Estoril IV em Bauru - Inscrições gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/umxNF4P93J.