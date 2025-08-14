Entrelinhas

O ex-deputado estadual Pedro Tobias publicou nos últimos dias um vídeo em sua página no Instagram em que declara voto ao pré-candidato a deputado estadual Junior Rodrigues (PSD), atualmente vereador na Câmara Municipal de Bauru. Detalhe: há 35 anos, Junior veio ao mundo pelas mãos de Tobias, médico obstetra. Pedro orientou o pupilo: "Aluno tem que passar o professor. Você vai longe na política, vai passar seu padrinho Pedro, mas no trabalho. Só no papo não chega a lugar nenhum, tem que ser no trabalho e com dedicação..."

Por falar em saúde, Junior Rodrigues e seus colegas Sandro Bussola (MDB) e Junior Lokadora (Podemos) estiveram ontem com a diretora regional de Saúde, Fabíola Yamamoto, para falar sobre o programa "Tempo de cuidar", sobre a possibilidade de agilizar o andamento da fila de exames e a possibilidade de aumentar os leitos de hemodiálise e de UTI dos hospitais públicos da cidade.

Visita ao Gabinete

Após oito meses de mandato, o vereador Márcio Teixeira (PL) esteve ontem no Gabinete do terceiro andar do Palácio das Cerejeiras. Foi uma visita institucional. Márcio se reuniu com Leo Marcari, chefe de Gabinete, e Renato Purini, secretário de Governo. Segundo apurou a coluna, o vereador afirmou querer discutir demandas importantes da cidade ao estreitar sua interlocução com o governo municipal.