Entrelinhas

Tobias apoia
O ex-deputado estadual Pedro Tobias publicou nos últimos dias um vídeo em sua página no Instagram em que declara voto ao pré-candidato a deputado estadual Junior Rodrigues (PSD), atualmente vereador na Câmara Municipal de Bauru. Detalhe: há 35 anos, Junior veio ao mundo pelas mãos de Tobias, médico obstetra. Pedro orientou o pupilo: "Aluno tem que passar o professor. Você vai longe na política, vai passar seu padrinho Pedro, mas no trabalho. Só no papo não chega a lugar nenhum, tem que ser no trabalho e com dedicação..."
Saúde, já!
Por falar em saúde, Junior Rodrigues e seus colegas Sandro Bussola (MDB) e Junior Lokadora (Podemos) estiveram ontem com a diretora regional de Saúde, Fabíola Yamamoto, para falar sobre o programa "Tempo de cuidar", sobre a possibilidade de agilizar o andamento da fila de exames e a possibilidade de aumentar os leitos de hemodiálise e de UTI dos hospitais públicos da cidade.
Visita ao Gabinete
Após oito meses de mandato, o vereador Márcio Teixeira (PL) esteve ontem no Gabinete do terceiro andar do Palácio das Cerejeiras. Foi uma visita institucional. Márcio se reuniu com Leo Marcari, chefe de Gabinete, e Renato Purini, secretário de Governo. Segundo apurou a coluna, o vereador afirmou querer discutir demandas importantes da cidade ao estreitar sua interlocução com o governo municipal.
Licença
O vereador André Maldonado (PP) protocolou, nesta quarta-feira (13), pedido de afastamento na Câmara. Vai possibilitar, desta forma, que o segundo suplente do partido, Roberval Sakai, assuma por 15 dias. Sakai, vale dizer, já foi vereador titular e presidente do Legislativo. Por falar em Maldonado, seu nome tem sido ventilado como um possível candidato a deputado estadual em 2026.
Contrato rompido
O DAE decidiu sancionar uma empresa contratada para fornecer peças a mangueiras de incêndio utilizadas em caminhões-pipa. Apesar de solicitações feitas em 26 de junho e 28 de julho, a contratada não apresentou justificativa nem providenciou a entrega.
Inércia
Para o DAE, a conduta representa "inexecução total" do contrato e coloca em risco a operação dos caminhões-tanque, podendo causar falhas no sistema, desperdício de recursos e atrasos no atendimento à população.
Sanção e prazo
O DAE aplicou multa de 10% sobre o valor empenhado (R$ 1.246,00) e proibiu a empresa de participar de novas licitações no âmbito do município.