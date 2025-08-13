Bauru Basket domina o Pinheiros e volta a vencer

Vitória com autoridade! Na noite desta quarta-feira (13), o Bauru Basket superou o Pinheiros pelo placar de 90 x 67. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista.
Depois de ver o adversário levar a melhor nos primeiros dez minutos, o Dragão reagiu de forma arrasadora no segundo quarto, com parcial de 32 x 14. Com vantagem, os comandados do técnico Paulo Jaú administraram a diferença e consolidaram o triunfo diante de sua torcida.
“O começo de jogo foi muito truncado. Achei que a arbitragem anotou muitas faltas. Mas colocamos a cabeça no lugar e começamos a jogar basquete a partir do segundo período. Defendemos bem, corremos a quadra e todo mundo conseguiu contribuir dentro do seu papel”, analisou o treinador bauruense.
A noite também foi marcada pela emoção. Depois de adiar sua estreia pelo Bauru Basket por conta do falecimento do pai, Dani Moreira enfim entrou em quadra — e não apenas jogou: ele foi decisivo. Com 18 pontos, nove rebotes e muita entrega, o ala/pivô foi o cestinha da partida e teve seu nome gritado pelo público das arquibancadas. “Meu pai era meu melhor amigo, estava em todos os jogos, vibrando comigo. Agora assumo o bastão dele. Vou cuidar da minha mãe e seguir focado na minha carreira. Essa vitória foi para ele, e tenho certeza que é isso que o deixaria feliz”, afirmou o jogador.
O Dragão ainda contou com o duplo-duplo de Andrezão (11 pontos e 10 rebotes), além das boas atuações de Gemerson (17) e Pedro Infante (13). Pelo Pinheiros, Cauã Pacheco marcou 14 e Felipe Gregate, 12.
Com o resultado, o Bauru Basket soma agora duas vitórias e uma derrota no estadual. O Pinheiros tem campanha equilibrada, com dois triunfos e dois reveses. O próximo compromisso do time bauruense será no sábado (16), às 19h, fora de casa, contra o Rio Claro.