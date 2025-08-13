Noroeste convoca torcida para apoiar o time neste sábado decisivo

O Noroeste abriu vendas de ingressos nesta quarta-feira (13) e convoca mais uma vez seus torcedores para prestigiar o time rumo à classificação para as oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025, no último duelo da primeira fase do Grupo 1, contra o Monte Azul, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O confronto será neste sábado (16), às 15h. Todos os jogos acontecerão simultaneamente.
A equipe noroestina está na 4.ª colocação, com 8 pontos, e só depende de si para carimbar seu passaporte para o mata-mata. Um empate também garante a Maquininha Vermelha na próxima estação do campeonato. O time está no G4 e ainda pode avançar na terceira posição.
O Alvirrubro disponibiliza nove pontos de comercialização espalhados pela cidade, com horários flexíveis. O clube também reforça que os planos de Sócio Norusca podem ser adquiridos pelo site: http://noroeste.eusoutorcedor.com.br. Nessa página, também é possível comprar ingressos sem sair de casa.
PONTOS DE VENDA
* RR Store - Av. Comendador José da Silva Martha, 21-80, Vila Serrão | Segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 8h às 12h.
* Auto Posto Shell (Vila Aviação) - Av. Dr. Mário Oliveira Mattosinhos, 1-30 | Diariamente, das 8h às 0h.
* Posto Shell Rede LK (Aeroporto) - Alameda Octavio Pinheiro Brizola nº 23 | Diariamente, das 6h às 23h.
* Sede Sangue Rubro - Rua Wenceslau Braz, 13-12, em frente à entrada principal do estádio, na Vila Pacífico | Quarta a sexta, das 10h às 17h30, sábado das 10h às 16h.
* Farmácia A Medicinal - Rua Gustavo Maciel, 18-66, Jardim Nasralla | Segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 13h.
* Eletro Ponto - Rua Almeida Brandão, 11-16, Vila Cardia | Segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h.
* FarmaCentro (Mary Dota) - Av. Doutor Marcos de Paula Raphael, 13-13 | Segunda a sábado, das 8h às 22h45, domingo das 8h às 13h.
* Loja Copical Sul - Av. Getúlio Vargas, 17-70, Jardim Europa | Segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h
* Bar do Marcinho – Rua Silva Jardim, 14-79, Jd. Bela Vista | Segunda a sexta, das 16h às 0h, sábado das 10h às 19h e domingo das 9h Às 17h.
TODOS PAGAM MEIA
Arquibancada Eucalipto (Norusca):
R$ 80 Inteira | R$ 40 Meia
Arquibancada Central:
R$ 100 Inteira | R$ 50 Meia
Arquibancada Benedito Eleutério (Norusca):
R$ 80 Inteira | R$ 40 Meia
Arquibancada Benedito Eleutério (Visitante):
R$ 100 Inteira | R$ 50 Meia
Cadeira Coberta:
R$ 200 Inteira | R$ 100 Meia
Crianças até 6 anos não pagam, por meio do plano Sócio Norusca Mirim.