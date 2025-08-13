Cavalo é flagrado entre carros em rodovia de Bauru; VÍDEO

Trotando, um cavalo branco foi filmado pelo passageiro de um caminhão em Bauru, nesta terça-feira (12), quando o veículo trafegava pelo trevo do Núcleo Gasparini, na divisa entre as rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). A cena evidencia, mais uma vez, o risco de acidentes envolvendo animais de grande porte em perímetro urbano. O vídeo, cedido pelo quadro "Flagrou tá na Record", da emissora de TV, mostra também que o equino atravessou a pista assustado, seguindo em direção ao terreno localizado na parte central do trecho.

Conforme o JC/JCNET noticia com frequência, a criação de animais de grande porte em área urbana de Bauru continua ocorrendo livremente, embora seja proibida pela Lei nº 7.055/2018. De acordo com a norma, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano da cidade, sob pena de multa e taxa (com acréscimo do IPCA) para os serviços de remoção e registro do animal. Além disso, o responsável pode ter de arcar com as diárias — limitadas a cinco dias — do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Segundo a prefeitura, em caso de denúncias, a população pode acionar a Causa Animal, por meio do Departamento de Proteção Animal, pelo telefone (14) 3235-1401. O Corpo de Bombeiros também pode ser chamado em situações de animais soltos em rodovias, pelo telefone 193.