Mortes por gripe sobem e superam as de Covid e dengue em Bauru

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, registrou mais sete novos casos e três óbitos por Influenza. Desta forma, entre janeiro e julho de 2025, foram confirmados 57 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Influenza em Bauru, com 20 óbitos. O total de mortes, inclusive, ultrapassa os de dengue (12) e Covid (6), em 2025.
Por essa razão, a pasta reforça a importância da vacinação: a forma mais eficiente para prevenir casos graves. A vacina da Influenza segue disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade, sendo aplicada em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de Saúde da Família (USF).
Para as pessoas que não podem comparecer a uma unidade de saúde durante o dia, as UBS do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência aplicam o imunizante de segunda a sexta-feira até às 22h e aos sábados das 8h às 17h. Já as USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra aplicam a vacina de segunda a sexta-feira até às 21h.
Já o imunizante da dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos voltou a ficar disponível em todas as UBSs e USFs - em julho, a vacina estava sendo aplicadas em nove unidades de saúde, devido ao baixo número de doses. O intervalo entre a primeira e a segunda doses é de três meses. A vacina para este público é uma das formas de prevenir casos graves e óbitos da dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em 2025, até o momento, Bauru totaliza 15.379 casos autóctones de dengue e 55 casos suspeitos, além das mortes.
De acordo com a assessoria de imprensa, a Secretaria de Saúde também mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com vistorias nos imóveis. A população deve colaborar com a eliminação dos criadouros, descartando corretamente qualquer recipiente que possa acumular água, verificando os ralos, calhas e caixas d'água, e manter os quintais, calçadas e terrenos limpos.
Covid
Já em relação à Covid, conforme o JCNET divulgou, as vacinas seguem disponíveois para os públicos prioritários nas UBS do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 17h. Já nas USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, a imunização ocorre de segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h; na do Distrito de Tibiriçá, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e no Promai, apenas para os idosos, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.