Mortes por gripe sobem e superam as de Covid e dengue em Bauru

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, registrou mais sete novos casos e três óbitos por Influenza. Desta forma, entre janeiro e julho de 2025, foram confirmados 57 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Influenza em Bauru, com 20 óbitos. O total de mortes, inclusive, ultrapassa os de dengue (12) e Covid (6), em 2025.

Por essa razão, a pasta reforça a importância da vacinação: a forma mais eficiente para prevenir casos graves. A vacina da Influenza segue disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade, sendo aplicada em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de Saúde da Família (USF).

Para as pessoas que não podem comparecer a uma unidade de saúde durante o dia, as UBS do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência aplicam o imunizante de segunda a sexta-feira até às 22h e aos sábados das 8h às 17h. Já as USFs do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra aplicam a vacina de segunda a sexta-feira até às 21h.