Veículos voltam a invadir pista de atletismo de Bauru; VÍDEO

A pista de atletismo do Estádio Antônio Milagre Filho, o popular Milagrão — abandonado há anos pelo poder público de Bauru — voltou a ser utilizada também por condutores de veículos motorizados. O flagrante foi registrado em vídeo divulgado nesta terça-feira (12) nas redes sociais do treinador Alcides Gonçalves Neto, referência no esporte e que ainda ministra aulas a jovens da ABDA no espaço. Nos últimos anos, a mesma pista também foi invadida por carros, motos e cavalos. Desta vez, foram jovens em bicicletas motorizadas que circularam livremente, sem ao menos usarem capacetes, equipamentes obrigatórios de segurança.
Em nota encaminhada ao JC, o Executivo muncipal informou que existe um projeto para a revitalização da área do estádio do Milagrão. "O município busca recursos estaduais e federais para viabilizar a obra, estimada em R$ 9 milhões", afirma a prefeitura.
Um dos frequentadores, o servidor público estadual Orlando André Martins Gasparini, 39 anos, expressou indignação com a situação. Praticante de atletismo há 27 anos, ele acompanha a pista desde sua inauguração. Tanto ele quanto o treinador Neto Gonçalves pedem providências à prefeitura.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) por meio da assessoria de imprensa do município e aguarda resposta.
Desperdício milionário
Conforme o JC vem noticiando, o que deveria ser um centro de atletismo de alto rendimento e referência nacional está completamente abandonado e deteriorado. Há no local um “esqueleto de concreto” não finalizado, e a pista de corrida — que sozinha custou R$ 4,5 milhões em 2012 — perdeu suas condições de uso para treino profissional. O espaço, que sediou dois Jogos Abertos do Interior, não recebe manutenção regular há pelo menos seis anos e meio. O piso cedeu, formou bolhas e atualmente, inclusive, representa risco para atletas.
No final de 2019, tiveram início as obras de modernização do complexo, localizado na quadra 9 da avenida Waldemar Guimarães Ferreira, entre o Jardim Prudência e o Nova Esperança, região Noroeste. A entrega estava prevista para março de 2020. O investimento seria de R$ 2.209.710,11, sendo R$ 1.805.000,00 de repasse federal, via convênio entre a prefeitura e o Ministério do Esporte, e R$ 404.710,11 como contrapartida municipal.
O projeto previa arquibancadas modernizadas, posto de apoio, prédio com vestiários e sala de fisioterapia. Mas, no início de 2021, o contrato foi rompido unilateralmente pela prefeitura sob a justificativa de que a empresa terceirizada não executou o serviço conforme o previsto. Houve prorrogação para abril de 2021, porém a obra permaneceu paralisada com apenas 31,4% de execução. A prefeitura aplicou multa de R$ 372.453,35 e a empresa foi impedida de participar de novas licitações no município.
No ano passado, a Semel admitiu que a pista não pode mais ser recuperada e que o investimento de R$ 4,5 milhões foi perdido.
LEIA TAMBÉM
CBAT promete buscar apoio para reformar o Milagrão em Bauru