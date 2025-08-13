Veículos voltam a invadir pista de atletismo de Bauru; VÍDEO

A pista de atletismo do Estádio Antônio Milagre Filho, o popular Milagrão — abandonado há anos pelo poder público de Bauru — voltou a ser utilizada também por condutores de veículos motorizados. O flagrante foi registrado em vídeo divulgado nesta terça-feira (12) nas redes sociais do treinador Alcides Gonçalves Neto, referência no esporte e que ainda ministra aulas a jovens da ABDA no espaço. Nos últimos anos, a mesma pista também foi invadida por carros, motos e cavalos. Desta vez, foram jovens em bicicletas motorizadas que circularam livremente, sem ao menos usarem capacetes, equipamentes obrigatórios de segurança.

Em nota encaminhada ao JC, o Executivo muncipal informou que existe um projeto para a revitalização da área do estádio do Milagrão. "O município busca recursos estaduais e federais para viabilizar a obra, estimada em R$ 9 milhões", afirma a prefeitura.

Um dos frequentadores, o servidor público estadual Orlando André Martins Gasparini, 39 anos, expressou indignação com a situação. Praticante de atletismo há 27 anos, ele acompanha a pista desde sua inauguração. Tanto ele quanto o treinador Neto Gonçalves pedem providências à prefeitura.