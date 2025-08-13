Atletas do Sesi Judô conquistam pódio no Pan-Americano

O Sesi Judô iniciou os Jogos Pan-Americanos de Assunção 2025 na segunda-feira (11) com dois grandes resultados. Representando a Seleção Brasileira, os judocas da equipe de Desempenho, situada no Sesi Botucatu, Luan Almeida (81kg) e Maria Oliveira (70kg), conquistaram as medalhas de ouro e prata, respectivamente, no torneio continental. Ambos seguem na competição para as disputas de equipes mistas na quarta (13).
As medalhas do Sesi-SP começaram com Luan, na categoria até 81kg. Com muita experiência competindo entre os adultos em 2025, inclusive no Mundial Sênior, o atleta do Sesi Judô foi dominante nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Os dois primeiros combates foram resolvidos com ippon: o primeiro sendo por imobilização e, na semifinal, jogando o estadunidense, Daniel Shulgin, no tatame. Na final, Luan fez muita pressão contra Arthur Karpukov logo no início, conseguindo um yuko nos primeiros segundos, e administrou a luta até o fim.
Com um ano recheado de lutas entre os melhores do mundo na categoria Sênior, o judoca do Sesi Botucatu refletiu que isso também o pressionou ao retornar para a competição Sub-21, mas executou bem o que treinou nos tatames do Sesi-SP:
"Fiz três lutas e nessas lutas consegui trabalhar bem o que eu estava treinando no meu clube. Fico feliz por essa oportunidade de participar de um campeonato tão legal como esse, com essa estrutura. Fazia tempo que eu não competia em uma competição no Júnior, estava rodando muito no Sênior. Acabei me jogando um pouco de pressão por fazer tempo que eu não lutava no Júnior, mas consegui desempenhar bem e fico feliz com essa conquista."
O ouro de Luan, além de ser mais um grande resultado do atleta do Sesi Botucatu, garantiu a sua vaga para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2027.
Maria Oliveira conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção (Foto: Alexandre Loureiro/CBJ)
Já o caminho de Maria Oliveira na categoria até 70kg foi bastante disputado. Sua primeira luta foi resolvida nas punições, vencendo a dominicana Victoria Peguero. Na sequência, a disputa por uma vaga na final foi decidida no golden score, com a judoca do Sesi-SP conseguindo uma imobilização e pontuando com yuko. A grande final foi contra Heydi Santillana, da Colômbia, em uma luta muito equilibrada, com a adversária conquistando a vitória em dois yukos.
O judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Assunção 2025 conquistou medalha com todos os atletas nos primeiros dois dias de competição e segue nessa terça, 12, para o último dia das competições individuais. Na quarta-feira, 13, o time misto brasileiro aguarda o vencedor de Estados Unidos e México para as quartas de final, com a participação de Maria Oliveira e Luan Almeida.