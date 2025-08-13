Atletas do Sesi Judô conquistam pódio no Pan-Americano

O Sesi Judô iniciou os Jogos Pan-Americanos de Assunção 2025 na segunda-feira (11) com dois grandes resultados. Representando a Seleção Brasileira, os judocas da equipe de Desempenho, situada no Sesi Botucatu, Luan Almeida (81kg) e Maria Oliveira (70kg), conquistaram as medalhas de ouro e prata, respectivamente, no torneio continental. Ambos seguem na competição para as disputas de equipes mistas na quarta (13).

As medalhas do Sesi-SP começaram com Luan, na categoria até 81kg. Com muita experiência competindo entre os adultos em 2025, inclusive no Mundial Sênior, o atleta do Sesi Judô foi dominante nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Os dois primeiros combates foram resolvidos com ippon: o primeiro sendo por imobilização e, na semifinal, jogando o estadunidense, Daniel Shulgin, no tatame. Na final, Luan fez muita pressão contra Arthur Karpukov logo no início, conseguindo um yuko nos primeiros segundos, e administrou a luta até o fim.

Com um ano recheado de lutas entre os melhores do mundo na categoria Sênior, o judoca do Sesi Botucatu refletiu que isso também o pressionou ao retornar para a competição Sub-21, mas executou bem o que treinou nos tatames do Sesi-SP: