Bauru Basket recebe o Pinheiros nesta quarta-feira, às 19h30

O Bauru Basket retorna ao ginásio Panela de Pressão nesta quarta-feira (13), às 19h30, para enfrentar o Pinheiros. A partida é válida por mais uma rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo pela Bauru Basket TV, no YouTube. Depois do triunfo na estreia sobre o Osasco e da derrota fora de casa para o Paulistano, o Dragão conta com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias.

Porém, do outro lado da quadra estará um time que já soma dois resultados positivos neste estadual (contra Rio Claro e São Leopoldo/Mandic/Limeira), embora também tenha sido derrotado pelo Corinthians. O técnico Paulo Jaú analisou o confronto: "Tivemos dificuldades contra o Paulistano e agora iremos enfrentar o time do Pinheiros. São duas equipes parecidas, porque são jovens e estão em um ritmo diferente por conta da disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB)", destacou.

"Novamente, será um jogo contra um time mais entrosado. Mas não vamos mudar nosso planejamento por conta de um resultado. Estamos buscando vitórias, mas também fazendo testes e pensando em toda a temporada", completou o comandante bauruense.