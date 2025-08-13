Bauru Basket recebe o Pinheiros nesta quarta-feira, às 19h30

O Bauru Basket retorna ao ginásio Panela de Pressão nesta quarta-feira (13), às 19h30, para enfrentar o Pinheiros. A partida é válida por mais uma rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo pela Bauru Basket TV, no YouTube. Depois do triunfo na estreia sobre o Osasco e da derrota fora de casa para o Paulistano, o Dragão conta com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias.
Porém, do outro lado da quadra estará um time que já soma dois resultados positivos neste estadual (contra Rio Claro e São Leopoldo/Mandic/Limeira), embora também tenha sido derrotado pelo Corinthians. O técnico Paulo Jaú analisou o confronto: "Tivemos dificuldades contra o Paulistano e agora iremos enfrentar o time do Pinheiros. São duas equipes parecidas, porque são jovens e estão em um ritmo diferente por conta da disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB)", destacou.
"Novamente, será um jogo contra um time mais entrosado. Mas não vamos mudar nosso planejamento por conta de um resultado. Estamos buscando vitórias, mas também fazendo testes e pensando em toda a temporada", completou o comandante bauruense.
NOVIDADE
Apesar de estar no banco de reservas, o capitão Alex Garcia ainda está em fase de recondicionamento físico. Por outro lado, a partida marcará a primeira atuação de Dani Moreira com a camisa 11 do Dragão. O ala/pivô se juntou novamente ao elenco após passar um período ao lado da família, em virtude do falecimento de seu pai.
"Temos que ter paciência com o Moreira. É uma situação difícil, ainda mais sendo um atleta tão jovem. Estamos conversando e trabalhando bastante com ele para que se sinta seguro e faça uma boa estreia", finalizou Jaú.
INGRESSOS
Os ingressos para o duelo desta quarta (13) estão disponíveis por: R$ 15 nas arquibancadas (mais a doação de 1 kg de alimento não perecível), R$ 70 nas cadeiras numeradas e R$ 90 nas cadeiras de quadra. A venda ocorre online, pelo site da Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br), e presencialmente na RR Store (avenida Comendador da Silva Martha, nº 21-80, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h). Caso haja disponibilidade, a bilheteria do ginásio abrirá uma hora antes da bola subir.