14 de agosto de 2025
NA USP

Congresso Fonoaudiológico de Bauru será aberto hoje

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
JC Imagens
Evento será realizada hoje, às 17h30, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP)
Evento será realizada hoje, às 17h30, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP)

A solenidade de abertura do 32º Congresso Fonoaudiológico de Bauru (COFAB) será realizada hoje, às 17h30, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). A programação científica do evento começa às 8h do dia 13 de agosto e vai se entender até o dia 15 de agosto, também com o Encontro do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia. O tema deste ano é "Reabilitação em saúde: uma abordagem transdisciplinar", ressaltando que se trata de uma reabilitação da funcionalidade das habilidades do indivíduo.

O tema será discutido por profissionais em diversas mesas-redondas, para abordar assuntos como: a comunicação escrita; os distúrbios da comunicação oral, escrita infantil e de adulto; motricidade orofacial; parkinson; transtornos do espectro autista; oncologia pediátrica, entre outros temas.

São coordenadoras do evento, as professoras do Departamento de Fonoaudiologia da FOB Lídia Teles, Lilian Cássia Bórnia Jacob e Katia Flores Genaro. A presidente do 32º COFAB é a aluna Déborah Rangel da Silva Perez.

PROGRAMAÇÃO

Dentre outros temas da programação científica, destaca-se que no dia 14 de agosto (quinta-feira), das 9h às 10h, no Teatro Universitário da FOB-USP, será realizada a Conferência Magna, com o tema "Comunicação e Liderança" com a palestrante Leny Kyrillos e o moderador Felipe Inostroza.

Essa conferência é a chave que abre a possibilidade do sucesso da reabilitação do profissional com o seu paciente; do profissional com os outros profissionais e do profissional com a família. A conferência de encerramento "Entre dados e cuidado: o profissional da saúde na era da Inteligência Artificial" será realizada no dia 15 de agosto (sexta-feira), das 16h10 às 17h45, no Teatro Universitário da FOB-USP. O palestrante é Mateus Roder (Engenharia de Produção) e a moderadora é a professora da FOB, Deborah Viviane Ferrari.

