Congresso Fonoaudiológico de Bauru será aberto hoje

A solenidade de abertura do 32º Congresso Fonoaudiológico de Bauru (COFAB) será realizada hoje, às 17h30, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). A programação científica do evento começa às 8h do dia 13 de agosto e vai se entender até o dia 15 de agosto, também com o Encontro do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia. O tema deste ano é "Reabilitação em saúde: uma abordagem transdisciplinar", ressaltando que se trata de uma reabilitação da funcionalidade das habilidades do indivíduo.

O tema será discutido por profissionais em diversas mesas-redondas, para abordar assuntos como: a comunicação escrita; os distúrbios da comunicação oral, escrita infantil e de adulto; motricidade orofacial; parkinson; transtornos do espectro autista; oncologia pediátrica, entre outros temas.

São coordenadoras do evento, as professoras do Departamento de Fonoaudiologia da FOB Lídia Teles, Lilian Cássia Bórnia Jacob e Katia Flores Genaro. A presidente do 32º COFAB é a aluna Déborah Rangel da Silva Perez.