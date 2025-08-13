'Estrangulada', rotatória da Comendador desafia a Emdurb

Mesmo depois da instalação de novos semáforos na avenida Comendador José da Silva Martha, na zona Sul de Bauru, o trânsito segue travando, e muito, nos horários de pico, de manhã e à noite. Os motoristas disputam espaço na rotatória Cláudio Sacomandi, elo desta via com a avenida José Vicente Aiello, ao lado da linha férrea. O assunto divide opiniões. Há usuários das vias que afirmam que esses dispositivos só pioraram o fluxo de carros. A Emdurb informa que não fará novas instalações ou retirada de equipamentos no local.

Conforme o JC vem noticiando, no último dia 15 de julho foi inaugurado o novo sistema semafórico no cruzamento da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Massao Sakata, no Jardim Santista. Após reivindicações de anos anteriores, houve estudo prévio à instalação, afirma a Emdurb.

Ao JC e JCNET, moradores e comerciantes questionam a necessidade desse novo dispositivo, que teria tornado o tráfego ainda mais lento na Comendador, considerando o movimento intenso nos horários de pico, entre 7h e 8h30, e também a partir das 18h. Por outro lado, há condutores que defendem que, além de mais segurança, o equipamento facilita o acesso à avenida.