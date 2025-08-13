'Estrangulada', rotatória da Comendador desafia a Emdurb

Mesmo depois da instalação de novos semáforos na avenida Comendador José da Silva Martha, na zona Sul de Bauru, o trânsito segue travando, e muito, nos horários de pico, de manhã e à noite. Os motoristas disputam espaço na rotatória Cláudio Sacomandi, elo desta via com a avenida José Vicente Aiello, ao lado da linha férrea. O assunto divide opiniões. Há usuários das vias que afirmam que esses dispositivos só pioraram o fluxo de carros. A Emdurb informa que não fará novas instalações ou retirada de equipamentos no local.
Conforme o JC vem noticiando, no último dia 15 de julho foi inaugurado o novo sistema semafórico no cruzamento da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Massao Sakata, no Jardim Santista. Após reivindicações de anos anteriores, houve estudo prévio à instalação, afirma a Emdurb.
Ao JC e JCNET, moradores e comerciantes questionam a necessidade desse novo dispositivo, que teria tornado o tráfego ainda mais lento na Comendador, considerando o movimento intenso nos horários de pico, entre 7h e 8h30, e também a partir das 18h. Por outro lado, há condutores que defendem que, além de mais segurança, o equipamento facilita o acesso à avenida.
Segundo o advogado Olival Miziara, que passa de carro pela rotatória diariamente, a solução para o problema na região seria a instalação de mais dois semáforos: um abaixo do posto de combustíveis, na descida (sentido Centro-bairro) da Comendador, cerca de 20 metros antes da linha férrea; e outro na José Vicente Aiello, antes de chegar à rotatória.
"O local, do jeito que está, exige muita atenção ao fluxo e gera riscos. É um aperto danado. Além da insegurança, há a sensação de que, a qualquer momento, podemos sofrer um acidente. Os semáforos instalados recentemente já seguram um lado. É preciso controlar ambos os sentidos", frisa.
Quem concorda com ele é o administrador de empresas Rodrigo Pontes de Moraes, que transita de carro por ali quatro vezes por semana. A sugestão dele para a Emdurb é a mesma: um semáforo no sentido Centro-bairro na Comendador.
"Quem precisa atravessar ali, vindo do BTC, por exemplo, pela José Vicente Aiello, é uma tristeza. Um perigo. O pessoal tem que cortar a frente dos carros que descem. Eu não sei, porém, como isso impactaria no trânsito."
Para o comerciante Paulo Odair Dias, da barraca Filho da Fruta, que "assiste" de frente ao trânsito todos os dias, os semáforos só deixaram o fluxo ainda mais carregado.
"Aqui sempre teve volume grande de carros. Não sou especialista, mas estou aqui todos os dias, de frente. Não vi melhoras com os semáforos. E como tem a linha férrea, imagino que não possam colocar mais. E, se colocarem, não vai resolver", comenta.
O QUE DIZ A EMDURB
Em resposta aos questionamentos sobre a dificuldade enfrentada por motoristas que transitam pela avenida José Vicente Aiello e precisam acessar a avenida Comendador José da Silva Martha, a Emdurb informa que não é possível implantar um semáforo no trecho da Comendador (sentido Praça Portugal - Recinto Mello Moraes), em virtude da proximidade com a linha férrea.
"De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), composições férreas têm preferência de passagem em cruzamentos em nível com vias públicas, como é o caso deste trecho. Além disso, a geometria da Praça Cláudio Sacomandi, que também integra o local, não comporta alterações viárias significativas devido às suas limitações estruturais e à proximidade com o ribeirão que a margeia", cita a empresa municipal.
O texto segue: "diante desse cenário, a Emdurb está avaliando outras alternativas legais para melhorar a fluidez e a segurança do trânsito na região. Entre as medidas em análise está a instalação de um radar fixo de controle de velocidade no quarteirão 12 da avenida Comendador José da Silva Martha. A expectativa é que, com a redução da velocidade dos veículos nesse ponto, seja possível garantir maior segurança e viabilizar a travessia dos condutores que acessam a Comendador a partir da avenida José Vicente Aiello", conclui a nota.