Universidade oferece atendimento psicológico gratuito

O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade Paulista (UNIP), campus Bauru, está com vagas abertas para atendimentos gratuitos à população. Os serviços incluem psicodiagnóstico interventivo para crianças de 6 a 10 anos e sessões de psicoterapia para adolescentes e adultos.

No primeiro caso, existem vagas para os atendimentos infantis nos períodos da tarde e da noite. Para agendar os dois serviços, é necessário entrar em contato pessoalmente ou pelo telefone (14) 3312-7018. O CPA funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, na Rua Luiz Levorato, nº 2-140, Chácaras Bauruenses.

"Todos os atendimentos são gratuitos e realizados por estagiários supervisionados por professores do curso, garantindo qualidade e acolhimento", informa nota enviada à redação.