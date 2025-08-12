DAE finaliza reparos e Rodrigo Romeiro receberá asfalto na quinta

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) finalizou o reparo de um novo vazamento na quadra 5 da rua Rodrigo Romeiro, em Bauru, nesta terça-feira (12). Segundo o diretor da Secretaria de Infraestrutura, Etelvino Zacarias, o Téo, a pasta deve avaliar o local nesta quarta-feira (13) e, caso não haja novas ocorrências, aplicar a capa asfáltica definitiva já na quinta-feira (14).

A via é uma preocupação para os moradores há semanas, desde que viram dois carros sendo engolidos por crateras na via, em meados de julho.

Conforme o JC noticiou, nesta segunda-feira (11) um vídeo circulou nas redes sociais mostrando que o asfalto estava mole e cedendo. O DAE informou, inicialmente, que já havia concluído seus serviços no ponto e que nenhum vazamento fora detectado. No entanto, horas depois, informou que faria uma nova vistoria nesta terça-feira.