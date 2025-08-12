Vacina da dengue volta a ficar disponível em todas as unidades

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina da dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos voltou a ficar disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Em julho, a vacina estava sendo aplicada em nove unidades de saúde devido ao baixo número de doses. No entanto, com a chegada de mais imunizantes nos últimos dias, a vacinação foi retomada em todas as UBSs e USFs do município.

O intervalo entre a primeira e a segunda doses é de três meses. A vacina para este público é uma das formas de prevenir casos graves e óbitos por dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em 2025, até o momento, Bauru totaliza 15.379 casos autóctones de dengue, 55 casos suspeitos e 12 óbitos confirmados.

Além da imunização, a secretaria mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com vistorias nos imóveis. A população deve colaborar com a eliminação dos criadouros, descartando corretamente qualquer recipiente que possa acumular água, verificando ralos, calhas e caixas d'água, e manter quintais, calçadas e terrenos limpos.