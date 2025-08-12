Bauru registra mais de mil casos de Covid em 2025 com 6 óbitos

Bauru registra, até o momento, mais de mil casos de Covid-19 com seis óbitos, em 2025. A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, informou a ocorrência de 38 novas notificações da doença nesta terça-feira (11). Com investigação concluída no período de 11 de junho a 5 de agosto deste ano, a cidade totaliza 1.070 casos confirmados.

Diante de eventuais sintomas, a pasta orienta os munícipes a procurarem a unidade de saúde mais próxima para avaliação. A vacina da Covid-19 segue disponível para os públicos prioritários, como pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

A vacina é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 17h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h, na USF do Distrito de Tibiriçá, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e no Promai, apenas para os idosos, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.