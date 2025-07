Noroeste enfrenta Araçatuba às 10h por vaga nas oitavas de final

Sob olhares do técnico Guilherme Alves, mas sob comando de Pereira e da comissão técnica permanente, o Noroeste volta a campo às 10h desta sexta-feira (1), diante do Araçatuba, pela antepenúltima rodada da fase de classificação do Grupo 1 da Copa Paulista Sicredi 2025. O duelo será no Estádio Alfredo de Castilho, no aniversário de 129 anos de Bauru. Só a vitória interessa para o Alvirrubro, que segue em busca de sua vaga às oitavas de final. Em caso de triunfo, a Maquininha Vermelha subirá duas posições.

Na história entre Noroeste e Araçatuba, as equipes se enfrentaram em partidas oficiais apenas sete vezes, com três vitórias do Norusca, um empate e três triunfos do Araçatuba, sendo o mais recente na partida de ida desta Copa Paulista, em Araçatuba.

Na classificação, o Noroeste ocupa a 5.ª posição, com 4 pontos. O visitante é o 3.º, com 6 pontos.