Campeonato Paulista de 2025 tem tabela definida

Na terça-feira (29), o teatro do Parque São Jorge, na sede do Sport Club Corinthians Paulista, foi o palco do lançamento oficial do Campeonato Paulista de 2025. O evento foi promovido pela Federação Paulista de Basketball (FPB), que organiza as divisões especiais das categorias masculina e feminina.

Em entrevista coletiva, os atletas dos clubes participantes expuseram suas expectativas para o início do estadual mais forte do Brasil. O representante do elenco do Dragão foi o armador Matheus Eugeniusz.

FORMATO DE DISPUTA