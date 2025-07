Ícone do atletismo estará em Bauru nos 99 anos do BTC

O multicampeão e um dos maiores nomes do atletismo brasileiro nos últimos anos, o paulista Altobeli da Silva, 34 anos, estará em Bauru nos dias 9 e 10 de agosto para dois eventos voltados à corrida, que proporcionarão uma verdadeira imersão nesse universo para crianças e adultos. A visita do atleta olímpico à cidade integra as comemorações do aniversário de 129 anos de Bauru e dos 99 anos do Bauru Tênis Clube, onde ele estará no primeiro dia das atividades.

No dia 9, sábado, às 15h30, Altobeli ministrará uma clínica de corrida na pista de atletismo do Bauru Tênis Clube, voltada para jovens de cinco projetos sociais. Participarão da atividade os alunos do Projeto Tênis do Futuro, Projeto Integração de Tênis (PIT), Karatê Cidadão, Judô para Todos e Xadrez BTC/Luso/Semel.

No dia 10, domingo, às 7h30, será a vez de um treinão de 5 quilômetros voltado aos corredores da academia Maikai e convidados.