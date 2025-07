Festa de 129 anos de Bauru começa hoje no Recinto Mello Moraes

Interdições

A Emdurb promove alterações no trânsito nas imediações do Recinto Mello Moraes a partir desta quinta-feira (31), por conta de eventos programados para o local. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, será implantada sinalização de proibição de estacionamento em ambos os lados da avenida José Henrique Ferraz, do quarteirão 14 ao 17. No lado par da via, o estacionamento será totalmente proibido. Já no lado ímpar, a restrição vale para todos os veículos, com exceção dos ônibus do transporte coletivo urbano.

Também haverá interdições temporárias de vias nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, sempre no período das 17h às 23h50, com exceção da quinta-feira (1º), quando o bloqueio terá início às 7h da manhã. Serão interditados os cruzamentos da rua Nicolau Delgallo com a avenida José Henrique Ferraz e com a rua Estados Unidos; da rua Moisés Fidélis da Motta com a rua Canadá; e da rua Pedro Fernandes com as ruas Gilberto Barreto Finazi e Alfeu Cariola - neste último ponto, o acesso será permitido apenas aos moradores do quarteirão.