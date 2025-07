Bauru terá bolo de laranja com gotas de chocolate no aniversário

A tradicional festa de aniversário de Bauru contará, mais uma vez, com um gesto simbólico e saboroso: a distribuição gratuita de bolo à população. Neste ano, o doce terá sabor de laranja com gotas de chocolate e será entregue a partir das 15h desta sexta-feira (1) no Recinto Mello de Moraes.

A ação é organizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Bauru, que mobilizou alunos e professores da área de panificação para preparar a guloseima. O tradicional "Parabéns a Você" pelos 129 anos de Bauru será embalado pela Banda Marcial do Senai e pela atuação das crianças escoteiras, que farão a distribuição do bolo ao público, com apoio da Secretaria de Assistência Social.

Pelo segundo ano consecutivo, após a mudança da festa para o Recinto, o doce será compartilhado em porções individuais de 135 gramas, embaladas em recipientes de alumínio, assegurando qualidade, sabor, durabilidade e segurança alimentar, além da facilidade para quem quiser levar o quitute para casa.