Direita prepara atos para domingo

Além de Ana e Cláudia, o ato também é organizado pelos movimentos Direita Paulista, Endireita Bauru, Marcha da Família Bauru, Direita Solidária Bauru e outras organizações conservadoras.

"Assim como nós queremos participar também do movimento do que está sendo divulgado que será de manhã, nós queremos que todo mundo participe do nosso, sem divisão", diz a organizadora Ana Sandrin. "Ou a gente reage agora ou a gente entrega [o Brasil] para o comunismo direto. Então agora é a hora de a gente reagir", afirma Cláudia.

Para o ato da tarde, estão previstas as presenças do deputado federal Capitão Augusto (PL) e da deputada estadual Dani Alonso (PL), além do presidente em exercício da Câmara Cabo Helinho (PL), que foi convidado pela organização a participar do ato e topou.