Entrelinhas

Incêndio 1

O incêndio registrado nesta quarta-feira (30) na comunidade Vila Cristiana, região do Parque Roosevelt, em Bauru, não deixa de retratar a necessidade mais do que urgente de políticas de regularização fundiária no município - objeto de muitas cobranças, muitas promessas e pouco resultado concreto até agora.

Incêndio 2