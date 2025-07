Memphis decide, Corinthians bate o Palmeiras e sai em vantagem

O Corinthians saiu em vantagem no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, mas Memphis Depay resolveu e garantiu a vitória do Timão sobre o rival na noite desta quarta-feira (30), por 1 a 0, na Neo Química Arena. Este, inclusive, foi o primeiro gol do holandês em um clássico pelo clube do Parque São Jorge.

Com o resultado, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.