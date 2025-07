Guilherme Alves assume o Noroeste visando o Paulistão 2026

Guilherme começou como auxiliar técnico no Marília, em 2007, depois passou como auxiliar no Atlético-MG, em 2010. Sua primeira experiência como treinador principal foi no Ipatinga-MG no Campeonato Mineiro de 2011. Estreou definitivamente como técnico do Marília em 2012, iniciando várias passagens e se tornando o terceiro treinador com mais jogos no clube. Dirigiu outros clubes como Novorizontino, onde conquistou o título da Série A3 em 2014 e acesso à Série A2, e vice-campeonato da A2 em 2015.

"Estou à disposição do Noroeste a partir de segunda-feira, e meu foco será no Campeonato Paulista", afirmou Guilherme, há pouco.

O Noroeste está anunciando na manhã desta quarta-feira (30) a contratação de um novo treinador para montar uma forte equipe para a Série D do Brasileiro e o Paulistão de 2026. Trata-se de Guilherme Alves, com vasta experiência no futebol. Jogou em grandes times e até na Seleção Brasileira. Como treinador, dirigiu várias equipes do futebol brasileiro, com títulos conquistados. Ele não comandará a equipe na Copa Paulista, que o Norusca disputa atualmente.

Atuou também no Vila Nova, Linense, Portuguesa, Paysandu e Água Santa, construindo uma carreira sólida no futebol brasileiro. Com o Novorizontino, além do título da Série A3, liderou a equipe rumo à elite do Paulistão. Em 2024, no comando do Velo Clube, conquistou o título da Série A2 do Paulistão, promovendo o clube à elite estadual após 45 anos.

Guilherme Alves é conhecido por preferir equipes com pressão alta e linhas avançadas, buscando intensidade e dominância em campo, mas adaptando sua abordagem de acordo com o momento do clube.

Ao longo de sua trajetória como técnico, acumulou mais de 280 jogos, com cerca de 125 vitórias, especialmente com sucesso no Novorizontino e Marília. Recentemente, em abril de 2025, assumiu o comando do Amazonas FC para tentar reverter a má campanha no Brasileirão Série B. Em 11 jogos, somou 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 14 pontos e a equipe na zona de rebaixamento.

