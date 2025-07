Alarme falso mobiliza Corpo de Bombeiros no centro de Bauru

Um alarme falso de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que estiveram em um prédio localizado na quadra 17 da rua Araújo Leite, no centro de Bauru, por volta das 6h desta quarta-feira (30).

De acordo com a reportagem do programa Cidade 360º, parceria da 96FM com o JC/JCNET, foram enviados ao endereço uma viatura, um caminhão-tanque e um drone. O equipamento aéreo, inclusive, foi utilizado para verificar possíveis focos de fumaça no edifício, mas nada de anormal foi identificado.

Com isso, não houve necessidade de evacuação do residencial. As causas que provocaram o alarme falso ainda serão apuradas.