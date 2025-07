Futsal Bauru teve 78,8% de aproveitamento no 1.º semestre

O Futsal Bauru FIB/Facimus obteve 78,8% de aproveitamento nas partidas disputadas no primeiro semestre de 2025. A equipe foi vice-campeã da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20 e ficou com a medalha de prata na 67ª edição dos Jogos Regionais da 3ª região esportiva do Estado de São Paulo, realizada de 16 a 26 de julho, na cidade de Lins.

Ao todo, os bauruenses entraram em quadra 22 vezes, conquistaram 17 vitórias, um empate e sofreram apenas quatro derrotas; foram 94 gols marcados — média de 4,27 por jogo — e 50 gols sofridos.

"É um saldo bastante positivo, participamos de duas competições e fomos finalistas nas duas, sendo superados nas finais por dois adversários qualificados, após embates bastante equilibrados", avaliou Paulo Neto, técnico do Futsal Bauru FIB/Facimus.