Prefeitura realiza o Programa 'Férias no Vitória' até hoje

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realiza o Programa 'Férias no Vitória' até quarta-feira (30). A ação acontece neste mês de julho, no Parque Vitória Régia, com atividades de segunda a sexta-feira das 15h às 20h. O evento é gratuito. As crianças podem se divertir em brinquedos infláveis, aproveitando de forma diferente o período de férias escolares.

Os brinquedos ficam ao lado do parquinho infantil, com supervisão de servidores da Semel. A iniciativa tem como proposta oferecer entretenimento para as crianças, promovendo atividades que estimulam o exercício físico e combatem o sedentarismo. Além disso, o programa é um convite para que os pais e as crianças frequentem um dos espaços mais conhecidos de Bauru.

Para a segurança das crianças, durante o período do evento, a alça de acesso da pista principal para a marginal da avenida Nações Unidas, no Parque Vitória Régia, está fechada para o acesso de veículos, sendo liberada todos os dias após o encerramento.