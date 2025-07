Usina de asfalto adquirida há um ano segue sem energia em Bauru

A nova usina de asfalto comprada pelo município há um ano, com investimento público de R$ 3,9 milhões, conforme noticiado pelo JC/JCNET na época, permanece sem energia elétrica em Bauru. De acordo com a chefe da Secretaria de Infraestrutura, Pérola Mota Zanotto, todas as etapas de adequação do equipamento já foram realizadas. A próxima ação é de responsabilidade da Companhia Paulista de Força e Energia (CPFL), que solicitou 90 dias até a religação da rede elétrica e ativação do maquinário.

De acordo com a secretária, o equipamento chegou a ser testado durante uma semana em novembro de 2024, quando a instalação foi concluída. Já em junho de 2025, foram entregues as vistorias e os últimos documentos que envolvem a burocracia do processo, destaca Pérola.

"Reformulamos a entrada de energia, substituímos o transformador e concluímos a parte interna da usina, que está apta a funcionar. Agora, aguardamos a CPFL finalizar os trabalhos externos", explica a secretária de Infra.