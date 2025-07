Fim da escala 6x1 não afeta a produtividade, diz Vicentinho

Dois estudos divulgados recentemente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) projetam a possibilidade de uma "catástrofe econômica" se o fim da escala 6X1, que permite um dia de folga a cada seis dias de trabalho, for aprovado no Congresso Nacional. Mas, na avaliação do deputado federal Vicentinho (PT), perspectivas como as elaboradas nesses levantamentos são muito semelhantes às utilizadas, por exemplo, na tentativa de combater a redução da jornada de 48 para 44 semanais, consolidada na Constituição Federal de 1988.

O parlamentar, que presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na década de 1980, esteve em Bauru na última quarta-feira (23) para participar do painel "Economia, Lei, Reforma Sindical: a Jornada 6x1 em pauta", realizado pela subsede local da CUT-SP no auditório da OAB. Em entrevista no espaço Café com Política, do Jornal da Cidade, Vicentinho citou que diversos países, como França, Alemanha e Austrália, adotaram jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais sem que suas economias amargassem prejuízos.

"A Convenção 47 da Organização Internacional do Trabalho diz que qualquer jornada superior às 40 horas semanais acarreta problemas de saúde para o trabalhadores. Eles precisam ter direito à vida, a viver com a família, ter cultura, lazer. Isso não compromete a produtividade. Muito pelo contrário: com mais qualidade de vida, a tendência é de que produzam mais", afirma.