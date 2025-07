Confira interdições programadas para esta quarta em Bauru

A Emdurb informa que haverá interdições em diferentes pontos da cidade nesta quarta-feira (30) para serviços de pintura de faixa de pedestres, obras do DAE e evento da Semel.

A partir das 7h30, serão fechados os cruzamentos da avenida Comendador José da Silva Martha com as ruas Treze de Maio e José Fernandes, além do trecho da mesma via entre os quarteirões 18 e 9. Também haverá interdições nos cruzamentos da rua Nicolau Delgallo com a avenida José Henrique Ferraz e da rua Moisés Fidélis com a própria Nicolau Delgallo, estes dois últimos a partir das 13h30.

Já o DAE realiza obras no quarteirão 4 da rua São Gonçalo e no quarteirão 13 da avenida Duque de Caxias (neste caso, em uma faixa de rolamento no sentido centro-bairro), ambos das 8h às 16h. A rua Olga Gonzales de Oliveira será interditada a partir das 14h no quarteirão 2 para uma solenidade militar.