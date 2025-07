Entrelinhas

A Prefeitura de Bauru publicou nesta terça-feira (29) a nomeação do novo secretário de Habitação, o ex-prefeito de Lençóis Paulista Anderson Prado, em Diário Oficial. A medida veio acompanhada já da indicação da titular adjunta da pasta, função que será exercida pela ex-secretária Rosa Otuka, que chefiou a Assistência Social durante o governo Rodrigo Agostinho (2008-2016).

Segundo suplente do MDB, Nelsinho Laranjeira tomou posse como vereador nesta terça-feira (29) ante a licença do presidente da Câmara, vereador Markinho Souza, cuja cadeira na Mesa Diretora será ocupada pelo vice-presidente da Casa, Cabo Helinho (PL).

Suplente 2

O plano do MDB, como mostrou esta coluna recentemente, envolve prestigiar suplentes de vereadores para que eles também possam participar do debate político/eleitoral local - no ano passado, afinal, muitos abriram mão de uma rotina tranquila para encampar suas respectivas candidaturas.