Emprega Bauru divulga vagas de emprego desta semana

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

Ajudante de motorista – 1 vaga Analista de PCP – Metalúrgica – 1 vaga Assistente comercial – 1 vaga Assistente de clínica odontológica – 1 vaga Assistente Fiscal/ Contábil – 1 vaga Assistente Técnico de Engenharia – 1 vaga Atendente de lavanderia – 2 vagas Atendente de negócios – cobrança – 1 vaga Auxiliar de cozinha – 4 vagas Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga Auxiliar nos serviços de alimentação/copeira – 1 vaga Balconista farmácia – 1 vaga Barbeiro – 2 vagas Caixa – 1 vaga Calheiro – 1 vaga Consultor de vendas – 3 vendas Coordenador de loja – 1 vaga Cozinheira – 1 vaga Designer – 1 vaga Designer de sobrancelhas – 2 vagas Eletricista – 1 vaga Encarregado de Operações – Assistência Técnica de Eletrodomésticos – 1 vaga Encarregado Operacional – 1 vaga Estagiário BPO Financeiro – 1 vaga Estagiário de Departamento Fiscal – 1 vaga Estagiário de Departamento Pessoal – 1 vaga Estágio em Educação Física – 1 vaga Estágio em Saúde Bucal – 1 vaga Estágio em Suporte Administrativo – 1 vaga Faturista Jr – 1 vaga Fiscal de prevenção de perdas – 3 vagas Montador de estruturas metálicas – 1 vaga Motoqueiro – 1 vaga Motorista - entregador (C ou D) – 2 vagas Operador de caixa – 6 vagas Operador de centro de usinagem – 2 vagas Operador de empilhadeira – 2 vagas Operador de guindauto e munck - obras em Bauru – 1 vaga Operador de loja/caixa – 5 vagas Operador de retífica – 2 vagas Operador de telemarketing (08h48 às 17h -Segunda a Sexta) – 20 vagas Operador (a) de cartão de crédito – 2 vagas Operador (a) de teleatendimento – 1.000 vagas Programa Jovem Aprendiz – 1 vaga Projetista em CAD – 2 vagas Promotor de vendas com moto – 2 vagas Psicólogo (a) – 1 vaga Repositor (a) – 5 vagas Serralheiro – 1 vaga Serviços gerais – 3 vagas Técnico em manutenção – 1 vaga Técnico Informática – 3 vagas Torneiro mecânico – industrial – 2 vagas Trabalhador rural – 3 vagas Vaga CLT - setor comercial – 1 vaga Vaga para Departamento Pessoal – 2 vagas Vendedor – 9 vagas Vigia – 1 vaga

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx