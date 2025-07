Judô e Vôlei do Sesi-SP são destaque nos Jogos Regionais 2025

As equipes de Judô e Vôlei do Sesi-SP estiveram presentes na 67ª edição dos Jogos Regionais e foram destaques absolutos. O vôlei, do Sesi Bauru, foi campeão feminino Sub-21 e vice-campeão no masculino Sub-21. Já o Judô, do Sesi Botucatu, conquistou 19 medalhas de ouro, uma de prata, e foi campeão geral no masculino e no feminino. As equipes participaram do torneio na região sediada por Lins.

No vôlei feminino Sub-21, o Sesi Bauru participou com a equipe Sub-17 e, mesmo estando com jogadoras duas categorias de idade abaixo, foi dominante. O time do Sesi-SP venceu os seis jogos que disputou e conquistou a classificação para os Jogos Abertos do Interior. No naipe masculino, a equipe de Bauru jogou com o time Sub-19 e conquistou a prata.

Já no Judô, o Sesi Botucatu foi dominante do início ao fim, conquistando os títulos gerais no masculino e no feminino, o ouro nas equipes masculina e feminina, e diversos ouros individuais. No total, foram 17 ouros individuais, além de uma medalha de prata.