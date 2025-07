Músico baurense vai estudar em universidade do Reino Unido

Em 2018, André Chilio começava sua história com a música e, mais especificamente, com o contrabaixo acústico, no Núcleo de Música do Sesi Bauru. Sete anos depois, o ex-aluno do Sesi Bauru está com viagem marcada para a Inglaterra, após ser selecionado para estudar na Royal Northern College of Music, de Manchester, uma das mais renomadas do mundo.

O primeiro contato veio na escola, com um convite dos amigos para conhecer a então banda marcial do Sesi-SP, na unidade do Sesi Bauru Horto. De lá, conheceu o Núcleo de Música do Sesi Bauru de Cordas Friccionadas:

“Comecei acho que com o violino, fui para o violoncelo, testei a viola também, mas o que mais me agradou foi o contrabaixo. Acho que a parte crucial do Sesi-SP para mim foi esse primeiro contato. Foi no Núcleo de Música do SESI que dei meus primeiros passos, desenvolvendo uma forte identificação com o instrumento e despertando uma verdadeira paixão pela música.”