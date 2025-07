Bauru amanhece sob neblina, mas sem previsão de chuva, diz IPMet

Em diversos bairros de Bauru foi possível observar neblina na manhã desta terça-feira (29). O fenômeno é comum em dias de temperatura mais baixa, especialmente após períodos de chuva. A cidade registrou a primeira precipitação de julho justamente nesta segunda-feira (28). No entanto, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), não há previsão de novas chuvas para esta semana.

Hoje, a temperatura mínima foi de 9 graus às 6h55, inferior aos 14 graus registrados na segunda-feira. Até quinta-feira (31), véspera do feriado de aniversário de Bauru, as noites e manhãs devem continuar frias, com tardes mais amenas, aponta o IPMet.

Ainda de acordo com o instituto, ao longo desta terça-feira (29), um sistema de alta pressão pós-frontal atinge o Estado, estabilizando o tempo em grande parte do Interior, com céu pouco nublado e sem previsão de chuva. Esse sistema deve manter o tempo firme e com pouca nebulosidade até o dia 1.º de agosto.

