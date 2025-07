Hóquei de Bauru participa do Campeonato Brasileiro

Começa nesta semana, dia 28/07, o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins categorias de Bases - Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 19 na cidade de Teresópolis / RJ. Com mais de 100 crianças divididas em 13 times nestas categorias, esta edição vem confirmar o renascimento do esporte que a cada aumenta mais equipes e atletas de formação dessa nova geração.

A equipe Bauruense Sub12 que participará pela segunda vez na sua história desse campeonato e que na sua estreia ano passado conquistou o vice campeonato na categoria, superando tradicionais equipes como Sertãozinho H.C., Clube Internacional de Regatas de Santos e Casa de Portugal de Petrópolis, acabou derrotada na grande Final contra o Sport Club do Recife, num jogo épico onde a equipe Bauruense teve a chance de empatar o jogo faltando 4 segundos e forçando a prorrogação através de um tiro livre batido e convertido, mas que a arbitragem desconsiderou por entender que o cronómetro já havia zerado.

Este ano o Atlético Hóquei Bauru vai em busca do título, com reais chances de trazer para cidade o primeiro título Brasileiro de Hóquei. A vez mais perto dessa conquista, foi uma equipe Juvenil (atual Sub 16) que conquistou em 1987 o vice campeonato Brasileiro ocorrido em Recife. Naquele ano o atual técnico e idealizador da Escolinha de Bauru, Marcelo Teco era jogador e participou daquela conquista.