Bauru é vice-campeã dos Jogos Regionais

O município de Bauru encerrou a participação na 67ª edição dos Jogos Regionais em Lins neste sábado (26), conquistando o vice-campeonato, com 246 pontos. O município de Botucatu foi o campeão, com 266 pontos, enquanto Piracicaba ficou em terceiro, com 215 pontos. Completaram os primeiros lugares os municípios de Lençóis Paulista, com 189 pontos, depois Lins, que foi a sede da disputa, com 183 pontos, e Jaú, com 140 pontos.

As equipes de Bauru foram campeãs no atletismo masculino, atletismo feminino, badminton masculino, capoeira feminina, taekwondo masculino, taekwondo feminino, tênis de mesa feminino, vôlei de praia masculino, tênis masculino, natação masculina e natação feminina, todos estes na categoria livre, e ainda na ginástica rítmica feminina sub-14, tênis de mesa masculino sub-21, vôlei feminino sub-21 e ginástica artística sub-13. Bauru foi vice-campeão no xadrez masculino sub-21, xadrez feminino sub-21, damas masculino sub-21, futsal masculino sub-21, vôlei masculino sub-21, handebol feminino livre e futebol feminino livre. Também foram ao pódio por Bauru, na terceira colocação, o badminton feminino, judô masculino, vôlei de praia feminino, basquete feminino livre e tênis feminino livre.

Outras equipes que pontuaram para o município foram o biribol, o judô feminino, o futsal feminino sub-21 e damas feminino sub-21, com a quarta posição, o handebol masculino livre, em quinto, o karatê feminino, em sexto, e a capoeira masculina e o karatê masculino, em oitavo.