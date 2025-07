Aeaps debate reforma tributária e 3º setor com Rodrigo Spada

Nesta terça-feira (29), a Aeaps Bauru (Associação das Entidades de Assistência Social de Bauru) promove uma palestra inédita com Rodrigo Spada, um dos principais especialistas em reforma tributária do Brasil, com o tema "Reforma Tributária e os Impactos no Terceiro Setor".

O evento será realizado na Instituição Toledo de Ensino (ITE), com recepção a partir das 9h (coffee de boas-vindas) e início da palestra às 9h30. A atividade é aberta a representantes de organizações da sociedade civil, autoridades, imprensa e demais interessados.

Além de abordar os desdobramentos da reforma tributária no financiamento do terceiro setor, Spada trará uma análise aprofundada sobre o futuro das doações via Nota Fiscal Paulista, uma das principais fontes de arrecadação para entidades assistenciais da região.