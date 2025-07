Veja interdições programadas para esta terça-feira em Bauru

A Emdurb realizará nesta terça-feira (29) uma série de interdições viárias para serviços de pintura de faixa de pedestre em cinco pontos da cidade. Os bloqueios terão início às 7h30 nos cruzamentos da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Gérson França; da rua José Bombini com a avenida José Alves Seabra; e ao longo da Comendador, a partir do quarteirão 37 até o final da via.

A partir das 13h30, também haverá interdição no cruzamento da Comendador com a rua Virgílio Malta e na esquina da rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos com a avenida Salgado Filho.

Além disso, segue a interdição diária na alça de acesso da avenida Nações Unidas para a rua José Ferreira Marques, no Parque Vitória Régia, das 15h às 20h, para realização de evento da Semel.