Carreta carregada com álcool atropela cavalo na SP-225, em Bauru

Uma carreta carregada com 13 mil litros de álcool etílico atropelou um cavalo, na noite desta segunda-feira (28), no quilômetro 226 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru. Antes, o animal foi atingido por um GM Vectra. Ele não resistiu e morreu no local. Já os motoristas dos dois veículos e dois passageiros do carro não se feriram.

O acidente ocorreu por volta das 20h20, na altura de um posto de combustível. O condutor do Vectra contou que havia dois cavalos na pista e que acabou atingindo um deles. Na sequência, a carreta que seguia logo atrás atropelou o animal. Equipes da concessionária Eixo SP foram acionadas para atender a ocorrência e remover o cavalo da rodovia. O JCNET/Sampi acompanha o caso.